Оновлені графіки роботи екопунктів регіону

Приймаємо:

🤲 Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);

🤲 ПЕТ-пляшку;

🤲 Скляну тару та склобій;

🤲 Плівку стрейч чисту, без домішок;

🤲 Баночку алюмінієву з-під пива та дезодоранту;

🤲 Жестяну баночку;

🤲 Термоусадку без домішок (суху і чисту).

☎️ Для довідок та для більш злагодженої роботи, даємо контакти Голови ради правління підприємства "Рада" Наталя Семко : (098) 366 52 62 та (044) 233 64 33.

🌿 Гаряча лінія: (04597) 97162.