Оновлені графіки роботи екопунктів регіону

Екологічне підприємство Рада оновило графік роботи екопунктів та контакти:
І Р П І Н Ь
🏡 вул. Піщана –
ПН-ПТ: 10-15; СБ: 10-13; НД – вихідний
Тел.: (097) 473 07 15 – Наталя Григорівна
🏡 вул. 9 лінія (район 3 школи) –
ПН - вихідний; ВТ-НД: 10-17. Заготівельник Олександр.
🏡 Перехрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –
СР, ПТ, НД: 10-17.
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна
🏡 Миру, 16 - ВТ, ЧТ, СБ: 8-16
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна
Б У Ч А
🏡 вул. Вокзальна, 73 (по Google-картах орієнтир на 71 номер) – ПН- ПТ: 7-14; СБ-НД:: 7-12
Тел.: (067) 429 64 44 та (093) 118 71 94 – Тетяна Анатоліївна
🏡 вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –
ПН: 8-13; ВТ -ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13;
Тел.: (098) 963 89 38 – Любов Василівна
Г О С Т О М Е Л Ь
🏡 вул. Свято-Покровська, б/н (базар) –
ПН -ПТ: 9-15; СБ: 9-13; НД – вихідний.
Тел.: (099) 050 26 00 та (063) 213 40 36 – Ольга Іванівна
🏡вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –
ПН- НД: 10-14:30
Тел.: (095) 105 85 14 – п. Олена
Б О Р О Д Я Н К А
🏡 вул. Центральна (був. Леніна) - територія базару –
ВТ-ПТ: 7-14; ПН,НД – вихідні
Тел.: (063) 953 47 55 – Олександр Володимирович
В О Р З Е Л Ь
🏡 Курортна, 17
ПН-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний
Тел.: (063) 902 08 27 Микола Петрович
К О Ц Ю Б И Н С Ь К Е
🏡 вул. Залізнична, 2; ПН-НД: 7-17 без вихідних
🤲 Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);
🤲 ПЕТ-пляшку;
🤲 Скляну тару та склобій;
🤲 Плівку стрейч чисту, без домішок;
🤲 Баночку алюмінієву з-під пива та дезодоранту;
🤲 Жестяну баночку;
🤲 Термоусадку без домішок (суху і чисту).
Вторсировина має бути чиста і та суха. Тільки тоді вона піде на переробку.
І Р П І Н Ь
🏡 вул. Піщана –
ПН-ПТ: 10-15; СБ: 10-13; НД – вихідний
Тел.: (097) 473 07 15 – Наталя Григорівна
🏡 вул. 9 лінія (район 3 школи) –
ПН - вихідний; ВТ-НД: 10-17. Заготівельник Олександр.
🏡 Перехрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –
СР, ПТ, НД: 10-17.
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна
🏡 Миру, 16 - ВТ, ЧТ, СБ: 8-16
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна
Б У Ч А
🏡 вул. Вокзальна, 73 (по Google-картах орієнтир на 71 номер) – ПН- ПТ: 7-14; СБ-НД:: 7-12
Тел.: (067) 429 64 44 та (093) 118 71 94 – Тетяна Анатоліївна
🏡 вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –
ПН: 8-13; ВТ -ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13;
Тел.: (098) 963 89 38 – Любов Василівна
Г О С Т О М Е Л Ь
🏡 вул. Свято-Покровська, б/н (базар) –
ПН -ПТ: 9-15; СБ: 9-13; НД – вихідний.
Тел.: (099) 050 26 00 та (063) 213 40 36 – Ольга Іванівна
🏡вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –
ПН- НД: 10-14:30
Тел.: (095) 105 85 14 – п. Олена
Б О Р О Д Я Н К А
🏡 вул. Центральна (був. Леніна) - територія базару –
ВТ-ПТ: 7-14; ПН,НД – вихідні
Тел.: (063) 953 47 55 – Олександр Володимирович
В О Р З Е Л Ь
🏡 Курортна, 17
ПН-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний
Тел.: (063) 902 08 27 Микола Петрович
К О Ц Ю Б И Н С Ь К Е
🏡 вул. Залізнична, 2; ПН-НД: 7-17 без вихідних
Приймаємо:
🤲 Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);
🤲 ПЕТ-пляшку;
🤲 Скляну тару та склобій;
🤲 Плівку стрейч чисту, без домішок;
🤲 Баночку алюмінієву з-під пива та дезодоранту;
🤲 Жестяну баночку;
🤲 Термоусадку без домішок (суху і чисту).
Вторсировина має бути чиста і та суха. Тільки тоді вона піде на переробку.
☎️ Для довідок та для більш злагодженої роботи, даємо контакти Голови ради правління підприємства "Рада" Наталя Семко : (098) 366 52 62 та (044) 233 64 33.
🌿 Гаряча лінія: (04597) 97162.
🌿 Гаряча лінія: (04597) 97162.