Податкова: 10 серпня граничний термін подання податкової декларації

Також інформуємо, що: великі підприємства подають декларацію та додатки до неї в електронній формі; разом з відповідною декларацією подають квартальну або річну фінансову звітність. Проте, якщо фінансову звітність за півріччя 2020 року завчасно (не пізніше 25 липня) подано органам держстатистики через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності», то така звітність зареєстрована і зберігається у центральній базі даних. У такому випадку її можна не подавати повторно до податкових органів; 01.01.2020 скасовано обов’язок складати та подавати окремий звіт про суми податкових пільг. Натомість, інформація про пільги повинна відображатись в додатку ПП «Інформація про суми податкових пільг» до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.Звертаємо увагу на зміни у формі декларації: основну частину декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок» (рядки 35-37); уточнено редакцію рядка 26 декларації.Крім того, внесено зміни до деяких додатків декларації: додаток ФЗ розділено на графи: П(С)БО та МСФС; у додатку ПН потрібно зазначати повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що вказані в контракті/договорі; з таблиці додатка ПН вилучили рядок 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України»; додаток ВП доповнено третьою таблицею про наявність поданих до декларації додатків — форм фінансової звітності; у додатку РІ змінено редакцію окремих рядків та додано рядок 4.1.4.1, він стосується коригування фінансового результату страховика.І наостанок, не забувайте, що у випадку самостійного виявлення помилок чи неточностей, після граничного терміну подання декларації, надсилаєте уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. Те саме стосується помилок у фінансовій звітності (додаток ФЗ) — потрібно подати разом з уточнюючою декларацією виправлену фінансову звітність.Довідково: з роз’ясненнями з даного питання, наданими Центральним податковим органом, можна ознайомитись за посиланням: