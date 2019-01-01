Дитяча Футбольна Академія оголошує набір дітей у Бучі

Дитяча Футбольна Академія "Буча" оголошує набір дітей до вікових категорій 2006 - 20014 р.н.✅ Європейську методику підготовки футболістів для всіх вікових категорій✅ Тренування під керівництвом кваліфікованих тренерів, які мають ліцензії UEFA С✅ Регулярну роботу з фітнес-тренером✅ Формування індивідуальної програми тренувань для дитини✅ Теоретичні заняття з дітьми✅ Диференційна система оплати та система соціальних знижок✅ Фотозйомку матчівНаші діти мають можливість тренуватися на сучасних полях та у комфортних залах- Грати у чемпіонаті Київа- Брати участь у Дитячої Футбольної Ліги- Брати участь у міжнародних турнірах високого рівня- Проводити збори за кордоном- кращі з кращих потрапляють у ДФШ «Динамо» (Київ)- Отримати оригінальне екіпірування Дитячої Футбольної Академіі "Буча" фірми Joma та весь необхідний інвентар для повноцінного заняття футболомУ нас немає жорсткої системи відбору - ДФА "Буча" дає можливість займатися футболом всім бажаючим!