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Дитяча Футбольна Академія оголошує набір дітей у Бучі


Дитяча Футбольна Академія "Буча" оголошує набір дітей до вікових категорій 2006 - 20014 р.н.

ДФА "Буча" - це сучасна дитяча футбольна академія, яка є офіційним партнером ФК «Динамо» (Київ).

Пропонуємо:
✅ Європейську методику підготовки футболістів для всіх вікових категорій
✅ Тренування під керівництвом кваліфікованих тренерів, які мають ліцензії UEFA С
✅ Регулярну роботу з фітнес-тренером
✅ Формування індивідуальної програми тренувань для дитини
✅ Теоретичні заняття з дітьми
✅ Диференційна система оплати та система соціальних знижок
✅ Фотозйомку матчів

Наші діти мають можливість тренуватися на сучасних полях та у комфортних залах
- Грати у чемпіонаті Київа
- Брати участь у Дитячої Футбольної Ліги
- Брати участь у міжнародних турнірах високого рівня
- Проводити збори за кордоном
- кращі з кращих потрапляють у ДФШ «Динамо» (Київ)
- Отримати оригінальне екіпірування Дитячої Футбольної Академіі "Буча" фірми Joma та весь необхідний інвентар для повноцінного заняття футболом

У нас немає жорсткої системи відбору - ДФА "Буча" дає можливість займатися футболом всім бажаючим!
☎️ 093 529 78 07
☎️ 050 529 78 07

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