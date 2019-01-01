Подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО продають у Мінюсті

Міністерство юстиції запустило нову послугу: подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО. Про це повідомив міністр Денис Малюська у Facebook.

«Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу — ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах», — йдеться у повідомленні.

«Пам’ятайте, сертифікат діє лише протягом 6 місяців після придбання. Якщо протягом вказаного строку обдаровуваний не буде взятий під варту та не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору», — уточнив міністр.