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За останніх 5-ть днів у Бучі +19 випадків на COVID-19

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3421 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 299 дітей та у 556 медичних працівників.


За добу (в Київській області) підтверджено 30 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)




Статистика регіону станом на 24 липня 10:00 годину:



м. Ірпінь – 177;
м. Буча – 93;
смт Коцюбинське – 55;
смт Бородянка – 65;
смт Гостомель – 34;
смт Ворзель – 14.
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#coronavirus Буча
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