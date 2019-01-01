За останніх 5-ть днів у Бучі +19 випадків на COVID-19

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3421 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 299 дітей та у 556 медичних працівників.
За добу (в Київській області) підтверджено 30 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)
Статистика регіону станом на 24 липня 10:00 годину:
м. Ірпінь – 177;
м. Буча – 93;
смт Коцюбинське – 55;
смт Бородянка – 65;
смт Гостомель – 34;
смт Ворзель – 14.
м. Буча – 93;
смт Коцюбинське – 55;
смт Бородянка – 65;
смт Гостомель – 34;
смт Ворзель – 14.