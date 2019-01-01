В Україні залишається проблема легалізації виплати заробітної плати

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати - важлива тема сьогодення

Одним із пріоритетних напрямків роботи державних органів виконавчої влади є питання детінізації заробітної плати та легальної зайнятості населення. “Тіньова“ зайнятість послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.

Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розміру пенсії від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду.