Канікули: Ігрові програми в бучанському парку для дітей

Літні канікули тривають і на дітей Бучанської громади чекають нові сюрпризи
Від 22 липня 16 розважально–ігрових програм "Барви літа" продовжать цікаві вечори у міському парку, які пройдуть за сприяння Бучанської міської ради.
Усі розважальні програми розпочинатимуться о 17 і триватимуть дві години.
За цей час діти візьмуть участь у цікавих іграх і конкурсах, пограються із аніматорами, пригощатимуться солодощами.
Обдаровані та талановиті діти, із родин загиблих учасників АТО, сироти, із багатодітних родин Бучанської ОТГ отримають і квитки на атракціони.
Заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог!
Від 22 липня 16 розважально–ігрових програм "Барви літа" продовжать цікаві вечори у міському парку, які пройдуть за сприяння Бучанської міської ради.
Усі розважальні програми розпочинатимуться о 17 і триватимуть дві години.
За цей час діти візьмуть участь у цікавих іграх і конкурсах, пограються із аніматорами, пригощатимуться солодощами.
Обдаровані та талановиті діти, із родин загиблих учасників АТО, сироти, із багатодітних родин Бучанської ОТГ отримають і квитки на атракціони.
Зверніть увагу:
- із 22 до 29 липня запрошуємо дітей віком від 4 до 7 років;
- із 30 липня до 12 серпня дітей віком від 8 до 13 років.
- із 22 до 29 липня запрошуємо дітей віком від 4 до 7 років;
- із 30 липня до 12 серпня дітей віком від 8 до 13 років.
Заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог!