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Канікули: Ігрові програми в бучанському парку для дітей

Літні канікули тривають і на дітей Бучанської громади чекають нові сюрпризи

Від 22 липня 16 розважально–ігрових програм "Барви літа" продовжать цікаві вечори у міському парку, які пройдуть за сприяння Бучанської міської ради.

Усі розважальні програми розпочинатимуться о 17 і триватимуть дві години.

За цей час діти візьмуть участь у цікавих іграх і конкурсах, пограються із аніматорами, пригощатимуться солодощами.

Обдаровані та талановиті діти, із родин загиблих учасників АТО, сироти, із багатодітних родин Бучанської ОТГ отримають і квитки на атракціони.

Зверніть увагу:

- із 22 до 29 липня запрошуємо дітей віком від 4 до 7 років;
- із 30 липня до 12 серпня дітей віком від 8 до 13 років.


Заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог!





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Прес-служба Бучанської міської ради 
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