Канікули: Ігрові програми в бучанському парку для дітей

Зверніть увагу:



- із 22 до 29 липня запрошуємо дітей віком від 4 до 7 років;

- із 30 липня до 12 серпня дітей віком від 8 до 13 років.

Літні канікули тривають і на дітей Бучанської громади чекають нові сюрпризиВід 22 липня 16 розважально–ігрових програм "Барви літа" продовжать цікаві вечори у міському парку, які пройдуть за сприяння Бучанської міської ради.Усі розважальні програми розпочинатимутьсяЗа цей час діти візьмуть участь у цікавих іграх і конкурсах, пограються із аніматорами, пригощатимуться солодощами.Обдаровані та талановиті діти, із родин загиблих учасників АТО, сироти, із багатодітних родин Бучанської ОТГ отримають і квитки на атракціони.Заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог!