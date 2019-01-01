Київобленерго реконструює підстанції в Гостомелі та Немішаєве

Компанія виконає масштабну реконструкцію підстанцій «Гостомель», «ГПП * » та «Немішаєво», а ще розпочне роботи з будівництва нової високовольтної підстанції «Козин». Це дозволить зменшити енергодефіцит потужності в Обухівському районі та розблокує розвиток регіону.

*"ГПП" - Головна Понижуюча Підстанція, яка знаходиться в Обухівському районі.

Понад 342 мільйона гривень інвестує ДТЕК в розвиток інфраструктури електромереж Київщини у 2020 роціКиївобленерго інвестує понад 342 млн гривень в модернізацію, реконструкцію підстанцій та мереж. Завдяки цьому енергетики забезпечать надійне та безперебійне електропостачання понад мільйону побутовим і бізнес-клієнтам в Київській області.», - зазначив генеральний директор Віталій Шайда.Також буде реконструйовано понад 127 кілометрів електричних мереж 0,4-10 кВ та встановлено 95 розвантажувальних підстанцій і 35 реклоузерів на повітряних лініях 10 кВ, які дозволяють не відключати всю лінію, на якій сталося пошкодження, а лише окрему її ділянку. Як результат – більшість клієнтів залишатимуться зі світлом.Крім того, компанія інвестує в покращення точності обліку у 2020 році - 50,2 млн грн. На ці кошти Київобленерго встановить понад 38,6 тис. нових лічильників в мережі, з яких 6,6 тисяч розумних-лічильників. Інноваційні прилади дозволять компанії зчитувати покази дистанційно, а клієнтам аналізувати та керувати своїм споживанням електроенергії.Ще понад 35 мільйонів гривень будуть направлені на розвиток інформаційних технологій, систем зв'язку, закупівлю автомобілів, інструментів та засобів індивідуального захисту.Інвестпрограма Київобленерго на 2020 рік у розмірі понад 342 млн грн, була затверджена 15 липня на засіданні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).Як повідомлялося раніше, у травні 2019 року Київобленерго увійшов до енергетичного холдингу ДТЕК. Компанія проаналізувала стан мереж та розробила план якісного оновлення енергетичної інфраструктури Київської області. Завдяки цьому, середній час ліквідації аварій за рік скоротився вдвічі – з 5-8 до 2-4 годин, були реконструйовані дві великі підстанцій в Ірпені та Вишгороді, а також відремонтовані близько 4882 км ліній 0,4-110кВ.