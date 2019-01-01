Електронні ІПН. Паперові стануть не потрібні - Верховна Рада дозволила

Українцям більше не потрібно буде носити з собою паперову версію ідентифікаційного коду. Зараз документ став доступний у додатку "Дія". Про це розповів керівник Мінцифри Михайло Федоров.

"Учора Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці)", - написав міністр.

Уже зараз у мобільному додатку "Дія" доступні кілька важливих документів:



- Електронний паспорт

- Електронне водійське посвідчення

- Автоцивілка

- Студентський квиток

- Військовий квиток

- Закордонний паспорт

- Штрафи на авто

стосується закордонного е-паспорта

Цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів.Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.Це, наприклад,, з яким ще не можна подорожувати за кордон. Або внутрішнього паспорта, який приймають далеко не всі організації.