В Ірпені ошукали інфесторів на 200 млн гривень. Колишній мер 'кришує' забудовників?

В Ірпені пособниця шахраїв-забудовників, які ошукали інвесторів майже на 200 млн. гривень, постане перед судом

21 квітня в Ірпені відбулися збори ошуканих інвесторів аж 7 (!) житлових комплексів: «Панорамний», «Панорамний-2», «Fresh City», «Алфавіт», «Княжий двір», «Южний» та «Sherwood Park».



Мікрорайон “Благодатний”: чи стане Ірпінь містом недобудов? повна версія публікації за посиланням:

Як повідомлялось раніше, слідчі встановили, що група осіб за попередньої змовою, маючи на меті заволодіння грошима в особливо великих розмірах, упродовж чотирьох років вводила в оману інвесторів будівництва. При цьому зловмисники проводили масштабну рекламну кампанію, обіцяли людям звести будинки в екологічно привабливому передмісті столиці.Також шахраї запевняли потенційних інвесторів в наявності усієї дозвільної документації та законності будівництва. Пособниця в свою чергу отримувала гроші від інвесторів та передавала їх організаторам.Підтверджено, що зловмисники ошукали 450 потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду на суму понад 197 млн. грн. Також слідством встановлено факти виведення ними коштів за кордон.Зазначимо, що під час проведення досудового розслідування встановлені усі учасники групи шахраїв за сприяння органів місцевого самоврядування Ірпеня.Усі проблемні будинки знаходяться в мікрорайоні «Благодатний» і не введені в експлуатацію з різних причин. Люди, обмануті фірмами-забудовниками ТОВ «BGM» і ТОВ «ФРЕШ ЛТД», зібралися для того, аби надати розголосу масштабній будівельній афері серед ЗМІ, довести її до відома ірпінського міського голови, міської і державної влади, поліції, прокуратури, а також знайти шляхи її вирішення.Організатори злочину були оголошені у міжнародний розшук. Наразі їхнє місцеперебування встановлено і вирішується питання щодо їхньої екстрадиції з Іспанії.Щодо подільниці обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.