16 липня, Буча: Консультація лікаря-дерматолога

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
16 липня з 10.00 до 13.00, для мешканців Бучанської міської ОТГ, буде проведено консультування громадян (дітей та дорослих) працівниками КНП КОР «Київський обласний шкірно-венерологічний диспансер» консультація лікаря-дерматолога.
Захід буде проводитись за адресою: м. Буча, вул. Польова 21/10.
При собі мати паспорт, направлення від Вашого сімейного лікаря на консультацію до дерматолога, при наявності попередні обстеження.
16 липня з 10.00 до 13.00, для мешканців Бучанської міської ОТГ, буде проведено консультування громадян (дітей та дорослих) працівниками КНП КОР «Київський обласний шкірно-венерологічний диспансер» консультація лікаря-дерматолога.
Захід буде проводитись за адресою: м. Буча, вул. Польова 21/10.
При собі мати паспорт, направлення від Вашого сімейного лікаря на консультацію до дерматолога, при наявності попередні обстеження.