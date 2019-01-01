16 липня, Буча: Консультація лікаря-дерматолога

для мешканців Бучанської міської ОТГ, буде проведено консультування громадян (дітей та дорослих) працівниками КНП КОР «Київський обласний шкірно-венерологічний диспансер» консультація лікаря-дерматолога.Захід буде проводитись за адресою: м. Буча, вул. Польова 21/10.