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  • Учора, 16:21
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16 липня, Буча: Консультація лікаря-дерматолога

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

16 липня з 10.00 до 13.00, для мешканців Бучанської міської ОТГ, буде проведено консультування громадян (дітей та дорослих) працівниками КНП КОР «Київський обласний шкірно-венерологічний диспансер» консультація лікаря-дерматолога.

Захід буде проводитись за адресою: м. Буча, вул. Польова 21/10.

При собі мати паспорт, направлення від Вашого сімейного лікаря на консультацію до дерматолога, при наявності попередні обстеження.
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медицина Джам
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