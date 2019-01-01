Коростень - Овруч: Укрзалізниця відновлює курсування приміських поїздів

З 11 липня на напрямку Коростень — Овруч — Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:
№6450 Коростень — Виступовичі;
№6455 Виступовичі — Коростень;
№6453 Виступовичі — Коростень;
№6454 Коростень — Бережесть;
№6451 Бережесть — Коростень.
№6455 Виступовичі — Коростень;
№6453 Виступовичі — Коростень;
№6454 Коростень — Бережесть;
№6451 Бережесть — Коростень.
Шановні пасажири! Дотримуйтесь усіх санітарних норм та серйозно ставитесь до карантинних обмежень. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.