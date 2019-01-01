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Коростень - Овруч: Укрзалізниця відновлює курсування приміських поїздів

З 11 липня на напрямку Коростень — Овруч — Виступовичі курсуватимуть наступні приміські поїзди:

№6450 Коростень — Виступовичі;
№6455 Виступовичі — Коростень;
№6453 Виступовичі — Коростень;
№6454 Коростень — Бережесть;
№6451 Бережесть — Коростень.


Шановні пасажири! Дотримуйтесь усіх санітарних норм та серйозно ставитесь до карантинних обмежень. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.
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www.uz.gov.ua 
 розклад поїздів
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