Київстар та Vodafone спільно використовуватимуть канали звязку та станції

Спільне використання телекомунікаційної інфраструктури дозволить операторам прискорити розгортання мереж 4 G у сільській місцевості й на автодорогах

Надання громадянам доступу до якісного мобільного зв’язку та інтернету, особливо у сільській місцевості та на автодорогах – стратегічно важливе питання для Президента України і Уряду, як було зазначено під час зустрічі Володимира Зеленського з мобільними операторами в червні цього року. Кооперація при використанні мобільних мереж дозволить операторам уникати дублювання при будівництві мереж, що дозволить прискорити надання доступу до послуг 4G/LTE абонентам у малонаселених районах.Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна: «Конструктивна співпраця операторів свідчить про цивілізований підхід до розвитку мережі. Звертаючись до такого інструменту як шерінг мереж, ми спираємось на провідний досвід наших європейських колег у розбудові мереж швидкісного інтернету, наприклад так як це роблять Vodafone та Telecom Italia Group щодо розбудови 4G і 5G в Італії. Такі об’єктивні та непереборні, здавалося б, обставини, як карантин і відсутність доходів від роумінгу могли б внести свої корективи у впроваджені покриття. Та ми розуміємо важливість якнайшвидшої розбудови інфраструктури, яка забезпечить рівний доступ до цифрових послуг. Спільне використання мереж дозволить зробити наші інвестиції більш ефективними. А саме, не тільки дотриматись прийнятих зобов’язань щодо покриття, а й принести швидкісний інтернет в невеликі села із населенням менше, ніж 2000 мешканців».Олександр Комаров, президент Київстару: «Наша компанія вчергове виступила з ініціативою, яка спрямована на покращення конкурентного середовища для усього телеком ринку. Партнерство і кооперація при використанні мобільних мереж дозволить мобільним операторам прискорити ліквідацію цифрового розриву між мегаполісами і селами, і виконувати свої інвестиційні плани, незважаючи на зниження доходів ринку. Ми запропонували приєднатись до Меморандуму усіх мобільних операторів України, і раді, що Vodafone Україна підтримав цю ідею. Меморандум відкритий для усіх гравців, які хочуть розвивати нові мобільні технології на взаємовигідних умовах».НКРЗІ, Голова Олександр Животовський: «Ми вітаємо співпрацю між операторами, і зокрема в питаннях розбудови мереж. Активний шеринг - це дієвий спосіб оптимізації витрат на розбудову та обслуговування мереж та якнайшвидшого покриття території України якісним сигналом та мобільним інтернет-доступом, а відповідно і виконання ліцензійних умов у діапазоні 900 МГц. Сподіваюсь що інші оператори також доєднаються до меморандуму та до процесу взаємовигідного співробітництва».Олександр Шелест, заступник Міністра цифрової трансформації України: «Мінцифри вітає та підтримує спільні ініціативи операторів, особливо ті, що мають відчутний соціальний ефект. Завдяки спільному використанню інфраструктури мобільні оператори зможуть надавати якісніші послуги у сільській місцевості, де швидкісний мобільний інтернет залишається недоступним для багатьох мешканців. Це пришвидшить покриття технологією 4G території країни. Для нашого міністерства також важливо законодавчо закріпити можливість шерингу частот. Тоді оператори зможуть спільно користуватись радіочастотами, що важливо для роботи у діапазону 900 МГц. Така норма є у законопроєкті №3014 «Про електронні комунікації», який минулого місяця був ухвалений у першому читанні».Наразі компанії Київстар та Vodafone Україна визначають ділянки мобільних мереж та населені пункти для спільного використання інфраструктури. Оператори планують розпочати практичну реалізацію Меморандуму в листопаді-грудні 2020 року після погодження проєкту з боку державних органів.Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету» мобільні оператори повинні протягом кількох найближчих років забезпечити зв’язком 4G населені пункти з кількістю населення від 2000 людей, а, також основні автодороги.Мобільні оператори України вже мають досвід успішного співробітництва задля вирішення важливих питань розвитку телеком ринку. Зокрема, спільними зусиллями операторів було побудовано інфраструктуру зв’язку на Олімпійському стадіоні у м. Київ. Прикладами успішної кооперації гравців ринку також є спільне використання інфраструктури мережі мобільного зв’язку в Харківському метрополітені, а також запуск мереж 2G та 4G у метро м. Київ, тощо. Крім того, оператори мобільного зв’язку України нещодавно розпочали роботи з рефармінгу (обміну) радіочастотами у діапазоні 900 МГц для його ефективного використання при наданні послуг швидкісної мобільної передачі даних за допомогою технології 4G.З 2015 року і по цей час компанії Київстар та Vodafone Україна сукупно інвестували у розвиток технологій 3G та LTE/4G більше 50 млрд грн.