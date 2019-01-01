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  • Учора, 12:46
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Призов громадян 18-19 років в армію - лише за їхнім бажанням

ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВІКОМ 18-19 РОКІВ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ МОЖНА ПРОВОДИТИ ЛИШЕ ЗА ЇХНІМ БАЖАННЯМ



У зв'язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р. Відповідне розпорядження Уряд прийняв ще 26 лютого 2020 року. Важливо, що пунктом 5 цього документа передбачено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

До МОН надходять численні звернення вступників до закладів вищої освіти (як на ступінь бакалавра, так і магістра) та їхніх батьків щодо отримання повісток від військкоматів. Дійсно, цього року початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжено до кінця липня.

Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вишів, МОН звернулось із листом до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову.

Важливо зазначити, що військкомати знаходяться у сфері управління Генерального штабу Збройних сил України, а рішення про призов приймається призовними комісіями, головами яких є заступники голів обласних державних адміністрацій.

Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет тримає це питання на контролі.

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www.mon.gov.ua 
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