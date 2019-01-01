Призов громадян 18-19 років в армію - лише за їхнім бажанням

ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВІКОМ 18-19 РОКІВ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ МОЖНА ПРОВОДИТИ ЛИШЕ ЗА ЇХНІМ БАЖАННЯМ

До МОН надходять численні звернення вступників до закладів вищої освіти (як на ступінь бакалавра, так і магістра) та їхніх батьків щодо отримання повісток від військкоматів. Дійсно, цього року початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжено до кінця липня.Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вишів, МОН звернулось із листом до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову.Важливо зазначити, що військкомати знаходяться у сфері управління Генерального штабу Збройних сил України, а рішення про призов приймається призовними комісіями, головами яких є заступники голів обласних державних адміністрацій.Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет тримає це питання на контролі.