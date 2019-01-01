Телефон денного стаціонару в Бучі для попереднього запису

Від 6 липня 2020 року в діагностичному відділенні Бучанського КДЦ (в приміщенні денного стаціонару), за адресою:
м Буча, вул Пушкінська, 59-Д
працює стійка реєстрації для попереднього запису на:
Також, зробити попередній запис та отримати довідки ви можете за телефоном:
тел. +3804597 48328
м Буча, вул Пушкінська, 59-Д
працює стійка реєстрації для попереднього запису на:
- Ультразвукові дослідження
- Ендоскопічні дослідження
* гастродуоденоскопія
* колоноскопія
* бронхоскопія
- Рентгенологічні дослідження
- Ендоскопічні дослідження
* гастродуоденоскопія
* колоноскопія
* бронхоскопія
- Рентгенологічні дослідження
Також, зробити попередній запис та отримати довідки ви можете за телефоном:
тел. +3804597 48328