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Телефон денного стаціонару в Бучі для попереднього запису

Від 6 липня 2020 року в діагностичному відділенні Бучанського КДЦ (в приміщенні денного стаціонару), за адресою:

м Буча, вул Пушкінська, 59-Д

працює стійка реєстрації для попереднього запису на:
- Ультразвукові дослідження
- Ендоскопічні дослідження
* гастродуоденоскопія
* колоноскопія
* бронхоскопія
- Рентгенологічні дослідження


Також, зробити попередній запис та отримати довідки ви можете за телефоном:

тел. +3804597 48328
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Бучанський консультативно-діагностичний центр 
 медицина медичний центр
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