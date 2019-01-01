Ірпіньводоканал призупиняє прийом громадян - e працівника виявили коронавірус

КП «Ірпіньводоканал» на тиждень припиняє прийом громадян — один із його працівників захворів на COVID-19. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.
«Від сьогодні і до понеділка КП “Ірпіньводоканал” припиняє прийом громадян. На жаль, на підприємстві підтвердили випадок коронавірусу. Завтра в усіх працівників візьмуть зразки для ПЛР-тестування, і лише після отримання результатів ми зможемо говорити про відновлення роботи водоканалу у повному обсязі чи продовження карантину», — зазначив посадовець на своїй сторінці в соцмережі.
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Водночас він запевнив, що аварійні бригади продовжуватимуть працювати в штатному режимі.
«Друзі, не забуваймо, загроза коронавірусу не зникла! Хвороба продовжує розповсюджуватися. Станом на 3 липня у Приірпінні було зафіксовано 236 випадів захворювання (Ірпінь – 147, Ворзель – 10, Гостомель – 26, Коцюбинське – 53). 172 людини вже одужали. 116 осіб з нашого регіону та області пройшли лікування в інфекційному відділенні Ірпінської центральної лікарні, яке завдяки спільним зусиллям багатьох людей було капітально відремонтовано всього за три тижні», — наголосив Маркушин.
За його словами, «це не єдине, в чому Ірпінь показав приклад у боротьбі з розповсюдженням COVID-19». «Саме у нас була облаштована перша в області протиепідемічна амбулаторія, одними з перших ми запустили роботу волонтерського штабу, завдяки якому під час суворого карантину майже 5000 осіб отримали продуктові набори, була проведена масштабна дезінфекція під’їздів, дворів, вулиць. Ми зробили усе, щоби наші медики були повністю забезпечені усіма захисними засобами», — відзначив перший заступник мера.
«Хочу подякувати лікарям, волонтерам та усім небайдужим людям, які опинилися на передовій у боротьбі з вірусом. Але ця боротьба ще триває. Тому наполегливо прошу всіх ретельно мити руки, носити маски у закритих приміщеннях і громадському транспорті та уникати місць великого скупчення людей!» — підкреслив Олександр Маркушин.
Нагадаємо, за останню добу в Київській області коронавірусну хворобу було діагностовано у 15 осіб, одужало дві людини. На всій території України протягом доби виявлено 543 нові випадки захворювання і зафіксовано 327 одужань.