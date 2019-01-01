Ірпіньводоканал призупиняє прийом громадян - e працівника виявили коронавірус

КП «Ірпіньводоканал» на тиждень припиняє прийом громадян — один із його працівників захворів на COVID-19. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

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«Друзі, не забуваймо, загроза коронавірусу не зникла! Хвороба продовжує розповсюджуватися. Станом на 3 липня у Приірпінні було зафіксовано 236 випадів захворювання (Ірпінь – 147, Ворзель – 10, Гостомель – 26, Коцюбинське – 53). 172 людини вже одужали. 116 осіб з нашого регіону та області пройшли лікування в інфекційному відділенні Ірпінської центральної лікарні, яке завдяки спільним зусиллям багатьох людей було капітально відремонтовано всього за три тижні», — наголосив Маркушин.