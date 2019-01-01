В Україні хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за комуналку

У Раді зареєстрували відповідний проект закону

Суть закону

Пеня за несвоєчасну плату

"Пеня за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги в розмірі, визначеному в договорі про реструктуризацію заборгованості, нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії тощо", — вказано у тексті закону.

Комісії з реструктуризації заборгованості