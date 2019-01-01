Жители Земли увидят парад планет с 4 июля

Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, несмотря на то, что планеты соберутся в такую интересную конфигурацию, для науки явление интереса не представляет.

Ученые утверждают, что влияния на людей "парада планет" никакого не оказывает.Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают - это не правда.Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Наука этим явлением не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя."Парад" в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад.Отмечается, что будет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.