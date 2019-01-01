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Жители Земли увидят парад планет с 4 июля

Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, несмотря на то, что планеты соберутся в такую интересную конфигурацию, для науки явление интереса не представляет.


Уже с 4 июля ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с двух часов ночи, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля. Уран и Нептун в принципе не видны невооруженным взглядом.

Но не стоит при этом рассчитывать, что можно будет выйти на балкон и заметить, как планеты сгруппировались по одну сторону от Солнца.В науке такого термина, как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.

Ученые утверждают, что влияния на людей "парада планет" никакого не оказывает.
Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают - это не правда.
Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Наука этим явлением не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя.

"Парад" в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад.
Отмечается, что будет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.
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