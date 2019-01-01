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  • Учора, 15:55
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Киівоблгаз до 31 серпня перевіряє лічильники

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує:

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ!




Шановні мешканці!
У період з 30 червня по 31 серпня територіальними службами АТ «Киівоблгаз» буде проводиться проведення планово-технічні перевірки газового обладнання побутових споживачів.
Просимо сприяти у проведенні вищезазначених перевірок та надати допуск до обладнання.
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Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади 
 Київоблгаз
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