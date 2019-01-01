Киівоблгаз до 31 серпня перевіряє лічильники

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ!

Шановні мешканці!

У період з 30 червня по 31 серпня територіальними службами АТ «Киівоблгаз» буде проводиться проведення планово-технічні перевірки газового обладнання побутових споживачів.

Просимо сприяти у проведенні вищезазначених перевірок та надати допуск до обладнання.