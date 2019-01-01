5 липня, Бучанський парк: Масовий велопробіг+ шосейна гонка. Будьте уважні!

Велопробіг+шосейна гонка Chicken Kyiv Ride & Race – відкриття велосезону в Києві. Запрошуються всі бажаючі незалежно від типу велосипеду.

Маршрут змагань проходить по території м. Буча, смт. Гостомель, Бородянського, Іванківського та Вишгородського районів Київської області.

Термін проведення заходу: 05 липня 2020 року з 8:00 до 17:00.