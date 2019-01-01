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5 липня, Бучанський парк: Масовий велопробіг+ шосейна гонка. Будьте уважні!

Велопробіг+шосейна гонка Chicken Kyiv Ride & Race – відкриття велосезону в Києві. Запрошуються всі бажаючі незалежно від типу велосипеду.


Маршрут змагань проходить по території м. Буча, смт. Гостомель, Бородянського, Іванківського та Вишгородського районів Київської області.
Термін проведення заходу: 05 липня 2020 року з 8:00 до 17:00.


Окремий старт для спортсменів-аматорів у форматі шосейної групової гонки. 400 учасників стартують у Бучанському парку...

Маршрут на Strava: www.strava.com >>
Маршрут на AllTrails: www.alltrails.com >>
Клуб у Strava: www.strava.com >>

Регламент: bit.ly >>
Посилання для реєстрації: timingevents.com >>



Стартовий внесок для участі у велосипедних змаганнях (категорії Sport і Open):
400 грн. – до 29 лютого 2020 р. включно
500 грн. – до завершення карантину
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