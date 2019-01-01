29 - 30 червня закриють рух автотранспорту через переїзд на станції Немішаєве

Увага!

Обмеження руху автотранспорту в смт Немішаєве Бородянського району (станція "Немішаєве")



29 та 30 червня з 8.00 до 20.00 тимчасово закрито рух автотранспорту на станції "Немішаєве", що в Бородянському районі. Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.

На час ремонту залізничного переїзду пропуск автотранспорту здійснюватиметься :

- через міст вулицями Окружна, 1 Травня та Яблонська;

- вулицями Чкалова, Соснова, Курортна, Ворзельська, Дачна смт Ворзель;

- вулицями Різдвяна та Заводська смт Немішаєве.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.Дотримуйтесь правил дорожнього руху