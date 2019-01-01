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29 - 30 червня закриють рух автотранспорту через переїзд на станції Немішаєве

Увага!
Обмеження руху автотранспорту в смт Немішаєве Бородянського району (станція "Немішаєве")

29 та 30 червня з 8.00 до 20.00 тимчасово закрито рух автотранспорту на станції "Немішаєве", що в Бородянському районі. Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.



На час ремонту залізничного переїзду пропуск автотранспорту здійснюватиметься :
- через міст вулицями Окружна, 1 Травня та Яблонська;
- вулицями Чкалова, Соснова, Курортна, Ворзельська, Дачна смт Ворзель;
- вулицями Різдвяна та Заводська смт Немішаєве.


Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху
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Сектор прес-служби, УПП в Київській області 
 переїзд Немішаєве
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