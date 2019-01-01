29 - 30 червня закриють рух автотранспорту через переїзд на станції Немішаєве

Увага!
Обмеження руху автотранспорту в смт Немішаєве Бородянського району (станція "Немішаєве")
29 та 30 червня з 8.00 до 20.00 тимчасово закрито рух автотранспорту на станції "Немішаєве", що в Бородянському районі. Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.
На час ремонту залізничного переїзду пропуск автотранспорту здійснюватиметься :
- через міст вулицями Окружна, 1 Травня та Яблонська;
- вулицями Чкалова, Соснова, Курортна, Ворзельська, Дачна смт Ворзель;
- вулицями Різдвяна та Заводська смт Немішаєве.
- через міст вулицями Окружна, 1 Травня та Яблонська;
- вулицями Чкалова, Соснова, Курортна, Ворзельська, Дачна смт Ворзель;
- вулицями Різдвяна та Заводська смт Немішаєве.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху