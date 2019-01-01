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У Бучі рятувальники оперативно загасили пожежу в квартирі

23 червня 2020 року о 12:37 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі, 5-ти поверхового житлового будинку, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 4.



До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ-40) та 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1-АД).

По прибуттю рятувальниками встановлено, що об’єктом пожежі є газова плита, пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджена газова плита.
Загалом на пожежу було залучено 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча
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