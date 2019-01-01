Звернення МОН: Школи на дистанційну освіту не переводить (відео)

Любомира Мандзій: МОН не переводить школи на дистанційну освіту, формат навчання з 1 вересня залежатиме виключно від епідеміологічної ситуації

МОН не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання. Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше серпня, ближче до старту навчального року. Наразі МОН готується до нового навчального року. Зокрема, спільно з Головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо