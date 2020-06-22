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У Києві та Київській області можуть послабити карантин із 22 червня

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 22.06.2020



Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Аналіз епідемічної ситуації станом на 22 червня 2020 року в регіонах
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www.moz.gov.ua 
 #coronavirus Київська область
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