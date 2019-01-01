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Випускників 2019/2020 звільнено від державної підсумкової атестації.

Учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атестації, водночас вони мають право пройти її за власним бажанням. Відповідний закон 18 червня ухвалила Верховна Рада України.



“Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
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