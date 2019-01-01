61 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2118 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 171 дітей та 404 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 40.
Лабораторно підтверджені випадки:
м. Ірпінь – 111;
м. Буча – 56;
смт Коцюбинське – 50;
смт Бородянка – 19;
смт Гостомель – 21;
смт Ворзель – 9;
м. Буча – 56;
смт Коцюбинське – 50;
смт Бородянка – 19;
смт Гостомель – 21;
смт Ворзель – 9;
– у Києво-Святошинському р-ні – 495
(м. Вишневе – 192, с. С. Борщагівка – 60,
с. Крюковщина – 42, м. Боярка – 32, с. П. Борщагівка – 47,
с. Лісники – 5, с. Гатне – 12, с. Святопетрівське – 21,
с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7,
с. Шпитьки – 2, с. Тарасівка -18, с. Чайки – 9,
с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Горенка – 1,
с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1,
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 4,
с. Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1,
с. Лісне -1, с. Чабани – 3);
– у Бородянському р-ні – 27
( смт. Немішаєво - 4; с. Озірщина – 1,
смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 3;
с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2;
с. Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1;
С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1,
с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Бабинці -1);