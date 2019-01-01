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Гроші за ЗНО повернуть з 1 липня

Кошти, сплачені за пробне ЗНО у закладах освіти, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня – на це виділено гроші з фонду боротьби з COVID-19. Відповідний порядок повернення коштів Уряд ухвалив сьогодні, 17 червня 2020 року.



“Виплати коштів учасникам пробного ЗНО розпочнуться вже за два тижні – 1 липня – і будуть здійснюватись через відділення ПриватБанку. Учасники пробного ЗНО, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має картки, він отримає SMS-повідомлення про те, що картка з компенсованими грошима чекає у найближчому відділенні банку”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО 2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тис грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

Водночас МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації.

Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики.
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mon.gov.ua 
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