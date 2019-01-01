Гроші за ЗНО повернуть з 1 липня

Кошти, сплачені за пробне ЗНО у закладах освіти, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня – на це виділено гроші з фонду боротьби з COVID-19. Відповідний порядок повернення коштів Уряд ухвалив сьогодні, 17 червня 2020 року.

МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО 2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тис грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.Водночас МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації.Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики.