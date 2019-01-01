Ощадбанк знизив ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу

Ощадбанк здійснив друге в поточному році зниження ставок за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу.
Мораторій на підвищення податкового навантаження в країні триватиме до 2021 року, з нового року ставки податків можуть знову зрости.
Крім цього, Ощадбанк пропонує бізнес-клієнтам скористатись міжнародними, державними або партнерськими програмами, завдяки яким кредитування здешевлюється ще на кілька відсоткових пунктів.
Крім класичного кредитування Ощадбанк пропонує:
• державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», за якою можна отримати кредит від 3% річних;
• понад 190 партнерських програм із постачальниками імпортних і вітчизняних транспортних засобів та техніки зі зниженими ставками кредитування. Частину кредитного навантаження бере на себе партнер, у рамках деяких програм ставку зменшено до 0,1% річних;
• спеціальну програму з ЄІБ, за якою ставка кредитування знижується на 1,25% річних;
• спільну з ЕІФ і ЄІБ програму «гарантійний механізм», яка робить доступним кредитування для клієнтів, що не мають достатньої застави на всю суму кредиту (достатньо надати забезпечення на 30% кредиту, решту 70% гарантує ЄІБ);
• програму з Фондом розвитку підприємництва, за якою ставка кредитування знижується на 1% річних;
• програму соціального підприємництва з WNISEF, за якою фінансування надається за ставкою від 5% до 10% річних;
• програму FinancEast із Фондом розвитку підприємництва, що здійснюється в рамках ініціативи Європейського Союзу «EU4Business: ПРЯМУЄМО РАЗОМ» через KfW, яка дає можливість бізнес-клієнтам з Донецької та Луганської областей отримати компенсацію до 50% вартості інвестиційного проекту.
З початку 2020 року Ощадбанк видав клієнтам ММСБ 964 нових кредити на загальну суму 1 159 млн грн.
Прес-служба Ощадбанку