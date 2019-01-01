» » 12, 13, 16, 19 червня: У Бучі місцями планове відключення електроенергії
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12, 13, 16, 19 червня: У Бучі місцями планове відключення електроенергії

У зв'язку з плановими роботами Ірпінським РППАТ Київобленерго можливе відключення електроенергії з 8.00 до 19.00, за адресами в Бучі.




12 червня
м. Буча:
- вул. Вокзальна, О.Тихого, Н.Яремчука, (Капітальний ремонт)
- вул. Південна, Лугова, Садова, Вчительська (Чистка траси)
з 8 по 19 год

13 червня
м. Буча:
- вул. Енергетиків 6, 8 (Чистка траси)
з 8 по 19 год

16 червня
м. Буча:
- вул. Грушевського, пр. Вокзальний (Врізка ТП)
з 8 по 19 год

19 червня
м. Буча:
- вул. Кондратюка (Чистка траси)
з 8 по 19 год
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Київобленерго
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