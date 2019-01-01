12, 13, 16, 19 червня: У Бучі місцями планове відключення електроенергії

У зв'язку з плановими роботами Ірпінським РППАТ Київобленерго можливе відключення електроенергії з 8.00 до 19.00, за адресами в Бучі.

м. Буча:- вул. Вокзальна, О.Тихого, Н.Яремчука, (Капітальний ремонт)- вул. Південна, Лугова, Садова, Вчительська (Чистка траси)з 8 по 19 годм. Буча:- вул. Енергетиків 6, 8 (Чистка траси)з 8 по 19 годм. Буча:- вул. Грушевського, пр. Вокзальний (Врізка ТП)з 8 по 19 годм. Буча:- вул. Кондратюка (Чистка траси)з 8 по 19 год