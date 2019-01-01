53 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1812 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 138 дітей та 353 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 28.
Лабораторно підтверджені випадки:
– у Києво-Святошинському р-ні – 450
(м. Вишневе – 188, с. С. Борщагівка – 52, с. Крюковщина – 32,
м. Боярка – 29, с. П. Борщагівка – 39, с. Лісники – 5, с. Гатне – 10,
с. Святопетрівське – 20, с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка – 13, с. Чайки – 9, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Горенка – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 3,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7,
с. Мироцьке – 3, с. Хотів – 5, с. Чабани – 3; с. Лука – 2; с. Лісне -1,);
– у Бородянському р-ні – 24
( смт. Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 2; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2;
с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1,
с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Бабинці -1);
Лабораторно підтверджені випадки:
м. Ірпінь – 93;
м. Буча – 50;
смт Коцюбинське – 41;
смт Бородянка – 18;
смт Гостомель – 18;
смт Ворзель – 9;
м. Буча – 50;
смт Коцюбинське – 41;
смт Бородянка – 18;
смт Гостомель – 18;
смт Ворзель – 9;
– у Києво-Святошинському р-ні – 450
(м. Вишневе – 188, с. С. Борщагівка – 52, с. Крюковщина – 32,
м. Боярка – 29, с. П. Борщагівка – 39, с. Лісники – 5, с. Гатне – 10,
с. Святопетрівське – 20, с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка – 13, с. Чайки – 9, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Горенка – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 3,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7,
с. Мироцьке – 3, с. Хотів – 5, с. Чабани – 3; с. Лука – 2; с. Лісне -1,);
– у Бородянському р-ні – 24
( смт. Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 2; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2;
с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1,
с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Бабинці -1);