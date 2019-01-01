Київобленерго: Вдома зникло світло - Як дізнатися причину?

Інформацію про планові або аварійні відключення в мережах компанії можна перевірити на сайті компанії www.koe.vsei.ua. Якщо ваша адреса там є, то ми вже працюємо над відновленням електропостачання. Якщо ж ні - пишіть нам у приватні повідомлення в Facebook.
Порада:
якщо у вас в будинку зникло світло і/або згоріла проводка - не намагайтеся самостійно здійснювати ремонт. Зверніться за допомогою до фахівців. В першу чергу - до ОСББ або в компанію, що обслуговує вашу багатоповерхівку. Саме вони відповідають за внутрішньобудинкові мережі. Електрики цих компаній повинні усунути проблему.
Якщо ж проблема більша і зачіпає цілу вулицю і район, або ви виявили обірвані чи проводи, що провисають або впали на землю, відкриті двері і люки електроустановок, пошкоджені опори, повідомляйте про це нам.
Порада:
якщо у вас в будинку зникло світло і/або згоріла проводка - не намагайтеся самостійно здійснювати ремонт. Зверніться за допомогою до фахівців. В першу чергу - до ОСББ або в компанію, що обслуговує вашу багатоповерхівку. Саме вони відповідають за внутрішньобудинкові мережі. Електрики цих компаній повинні усунути проблему.
Якщо ж проблема більша і зачіпає цілу вулицю і район, або ви виявили обірвані чи проводи, що провисають або впали на землю, відкриті двері і люки електроустановок, пошкоджені опори, повідомляйте про це нам.