51 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1623 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 124 дитини та 300 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 23.



Лабораторно підтверджені випадки:







– у Києво-Святошинському р-ні – 429

(м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 50, с. Крюковщина – 31,

м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 36, с. Лісники – 5,

с. Гатне -​9, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 2,

с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1,

с. Тарасівка -​11, с. Чайки – 9, с. Нове – 1, с. Кременище – 1,

с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,

с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1,

с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 6,

с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5, с. Чабани – 3; с. Лука – 2;

с. Лісне -1, Горенка – 1);



– у Бородянському р-ні – 20

( смт. Немішаєво – 4; с.Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1;

с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 3; с. Бабинці -1;

с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Пісківка – 2;

с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1).