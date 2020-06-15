Буча: Місяць податкових канікул для платників податку (зразок заяви)

Червень - місяць податкових канікул для платників єдиного податку I та II групи. 21 травня депутати на сесії Бучанської міської ради підтримали рішення щодо зменшення ставки єдиного податку.

Нульова ставка податку буде діяти у червні 2020 року.

Для отримання пільги платникам II групи необхідно подати заяву до Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області до 15.06.2020 р.

Платники I групи отримують пільгу автоматично.

Фізичні-особи підприємці -платники єдиного податку I та II групи, робота яких була припинена через дію карантину та обмежувальних заходів щодо протидії COVID-19, отримують звільнення від сплати єдиного податку на один місяць.Радимо скористатися для звернення до податкової електронним кабінетом платників податків або надіслати документ поштою.