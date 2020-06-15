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Буча: Місяць податкових канікул для платників податку (зразок заяви)

Червень - місяць податкових канікул для платників єдиного податку I та II групи. 21 травня депутати на сесії Бучанської міської ради підтримали рішення щодо зменшення ставки єдиного податку.


Фізичні-особи підприємці -платники єдиного податку I та II групи, робота яких була припинена через дію карантину та обмежувальних заходів щодо протидії COVID-19, отримують звільнення від сплати єдиного податку на один місяць.

Нульова ставка податку буде діяти у червні 2020 року.
Для отримання пільги платникам II групи необхідно подати заяву до Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області до 15.06.2020 р.
Платники I групи отримують пільгу автоматично.

Радимо скористатися для звернення до податкової електронним кабінетом платників податків або надіслати документ поштою.

Зразок заяви на отримання пільги для платників II групи:
Скачать файл: zrazok-zajavi.pdf [264,12 Kb] (cкачиваний: 21)
Посмотреть онлайн файл: zrazok-zajavi.pdf
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Відділ економіки Бучанської міської ради, www.bucha-rada.gov.ua 
 #coronavirus Буча
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