49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Станом на 29 травня в Бучанській ОТГ загальна кількість хворих на коронавірус складає 49 людей.

- Буча: 46 випадків.

- Тарасівщина: 1 випадок (одужав).

- Луб'янка - 2 випадки.

Всього одужало 6 людей (5 дорослих та одна дитина)

Померла - одна людина.

смт Бородянка – 10;

м. Буча – 46;

м. Ірпінь – 74;

смт Ворзель – 8;

смт Гостомель – 13;

смт Коцюбинське – 34;

, в області 29 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1535 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 122 дитини та 286 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18.(м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 42,с. Крюковщина – 31, м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 33,с. Лісники – 5, с. Гатне -​9, с. Святопетрівське – 16,с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7,с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​11,с. Чайки – 6, с. Нове – 1, с. Кременище – 1,с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1,с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,с. В. Поштова – 4, с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5,с. Чабани – 4; с. Лука – 2; с. Лісне -1; с. Бобриця -1);( смт. Немішаєво -3; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –3; с. Бабинці -1;с. Вабля -1; с. Луб’янка –2;с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1;С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1);