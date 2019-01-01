49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги оприлюднив наступні дані:
За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1535 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 122 дитини та 286 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18.
Лабораторно підтверджені випадки:
– у Києво-Святошинському р-ні – 413
(м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 42,
с. Крюковщина – 31, м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 33,
с. Лісники – 5, с. Гатне -9, с. Святопетрівське – 16,
с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -11,
с. Чайки – 6, с. Нове – 1, с. Кременище – 1,
с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1,
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. В. Поштова – 4, с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5,
с. Чабани – 4; с. Лука – 2; с. Лісне -1; с. Бобриця -1);
18 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -3; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –3; с. Бабинці -1;
с. Вабля -1; с. Луб’янка –2;
с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1;
С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1);
Пресслужба Київської обласної державної адміністрації
Станом на 29 травня в Бучанській ОТГ загальна кількість хворих на коронавірус складає 49 людей.
- Буча: 46 випадків.
- Тарасівщина: 1 випадок (одужав).
- Луб'янка - 2 випадки.
Всього одужало 6 людей (5 дорослих та одна дитина)
Померла - одна людина.
- Буча: 46 випадків.
- Тарасівщина: 1 випадок (одужав).
- Луб'янка - 2 випадки.
Всього одужало 6 людей (5 дорослих та одна дитина)
Померла - одна людина.
За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1535 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 122 дитини та 286 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18.
Лабораторно підтверджені випадки:
смт Бородянка – 10;
м. Буча – 46;
м. Ірпінь – 74;
смт Ворзель – 8;
смт Гостомель – 13;
смт Коцюбинське – 34;
м. Буча – 46;
м. Ірпінь – 74;
смт Ворзель – 8;
смт Гостомель – 13;
смт Коцюбинське – 34;
– у Києво-Святошинському р-ні – 413
(м. Вишневе – 183, с. С. Борщагівка – 42,
с. Крюковщина – 31, м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 33,
с. Лісники – 5, с. Гатне -9, с. Святопетрівське – 16,
с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -11,
с. Чайки – 6, с. Нове – 1, с. Кременище – 1,
с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1,
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. В. Поштова – 4, с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5,
с. Чабани – 4; с. Лука – 2; с. Лісне -1; с. Бобриця -1);
18 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -3; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –3; с. Бабинці -1;
с. Вабля -1; с. Луб’янка –2;
с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1;
С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1);
Пресслужба Київської обласної державної адміністрації