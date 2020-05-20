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  • Учора, 16:42
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Укрзалізниця: з 1-го червня ЧАСТКОВО відновить рух приміських поїздів

Укрзалізниця з 1 червня розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.





«Укрзалізниця, як соціально відповідальна компанія та один з найбільших перевізників в державі, розуміє важливість відновлення приміського сполучення. Наразі ми отримали дозвіл на запуск низки електричок у 10 областях. Тож з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів», — зазначив керівник компанії.

Станом на 28 травня Укрзалізниця отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаська, Житомирській, Хмельницький (у напрямку Жмеринка – Гречани та Хмельницькій – Волочиськ) областях.


Так, з 1 червня на філії «Донецька залізниця» почнуть курсувати 38 поїздів, «Львівська залізниця» – 20 поїздів, «Одеська залізниця» – 44 поїзди, «Південна залізниця» – 112 поїздів.

Також Іван Юрик закликав пасажирів дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій, призначення приміських поїздів буде продовжуватися.



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в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик 
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