Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Поїзди відправляться в рейси з 1 червня.
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.
Продаж квитків відкрито на поїзди:
- №8/7 Одеса-Харків;
- №20/19 Лисичанськ-Київ;
- №53/54 Дніпро-Одеса;
- №63/64 Харків-Київ;
- №105/106 Київ-Одеса;
- №791/792 Київ-Кременчук;
- №81/82 Харків-Новоолексіївка;
- №125/126 Київ-Костянтинівка;
- №10/9 Київ-Маріуполь.
- №721/722 Київ-Харків;
- №726/725 Київ-Харків;
- №763/764 Київ-Одеса;
- №711/712 Київ-Костянтинівка;
- №740/739 Київ-Кривий Ріг.
Відповідно до постанови КМУ №392, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць.
Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час перевірки квитків.
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.
Укрзалізниця 26 травня розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня. Продаж квитків було відкрито на поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг.