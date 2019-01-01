» » » Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.
  • Сьогодні, 09:54
  • 19
  • 0
+aA | -Aa 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Поїзди відправляться в рейси з 1 червня.


Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.

Продаж квитків відкрито на поїзди:
- №8/7 Одеса-Харків;
- №20/19 Лисичанськ-Київ;
- №53/54 Дніпро-Одеса;
- №63/64 Харків-Київ;
- №105/106 Київ-Одеса;
- №791/792 Київ-Кременчук;
- №81/82 Харків-Новоолексіївка;
- №125/126 Київ-Костянтинівка;
- №10/9 Київ-Маріуполь.
- №721/722 Київ-Харків;
- №726/725 Київ-Харків;
- №763/764 Київ-Одеса;
- №711/712 Київ-Костянтинівка;
- №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Відповідно до постанови КМУ №392, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць.
Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час перевірки квитків.


Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.


Укрзалізниця 26 травня розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня. Продаж квитків було відкрито на поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг.
0 0

www.uz.gov.ua 
 вокзал #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Додаткових поїздів на свята більше не буде!

Додаткових поїздів на свята більше не буде!

Суспільство
Продаж ж / д квитків через Інтернет

Продаж ж / д квитків через Інтернет

транспорт
Ранком 13 грудня електропотяги зупинились на перегоні Клавдієво – Бородянка

Ранком 13 грудня електропотяги зупинились на перегоні Клавдієво – Бородянка

Буча та регіон
Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня

Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня

Буча та регіон
28-29 квітня, Буча: Campa прийматиме II Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Olympic Dream

28-29 квітня, Буча: Campa прийматиме II Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Olympic Dream

Буча та регіон
Додаткові поїзди на Великодні свята

Додаткові поїзди на Великодні свята

Буча та регіон
Зміни в розкладі електропоїздів!

Зміни в розкладі електропоїздів!

транспорт
Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Буча та регіон
В приміських електричках 40++. Може вам ще і воду в туалет подати...

В приміських електричках 40++. Може вам ще і воду в туалет подати...

транспорт
Анонс: з 9 грудня оновлений розклад електропоїздів (анонс)

Анонс: з 9 грудня оновлений розклад електропоїздів (анонс)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.