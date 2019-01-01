Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Поїзди відправляться в рейси з 1 червня.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.

Продаж квитків відкрито на поїзди:- №8/7 Одеса-Харків;- №20/19 Лисичанськ-Київ;- №53/54 Дніпро-Одеса;- №63/64 Харків-Київ;- №105/106 Київ-Одеса;- №791/792 Київ-Кременчук;- №81/82 Харків-Новоолексіївка;- №125/126 Київ-Костянтинівка;- №10/9 Київ-Маріуполь.- №721/722 Київ-Харків;- №726/725 Київ-Харків;- №763/764 Київ-Одеса;- №711/712 Київ-Костянтинівка;- №740/739 Київ-Кривий Ріг.