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Послаблення карантину: Що дозволили в Бучі

Бучанська міська рада інформує: Коли запрацюють дитсадки, «оживуть» стадіони? Відбулося засідання комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанськоі міської ради, яке провів перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський.




Ухвалено рішення:

- дозволити відвідування закладів дошкільної освіти після комісійного обстеження закладу та письмового підтвердження від керівників ДНЗ щодо гарантій дотримання умов забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину;

- дозволити проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину;

- дозволити діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях) за умови забезпечення протиепідемічних заходів при роботі готелів на період карантину

- дозволити проведення релігійних заходів за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.


Пом’якшення карантину триває, проте дотримання правил ніхто не відміняв!
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 #coronavirus
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