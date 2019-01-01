Послаблення карантину: Що дозволили в Бучі

Бучанська міська рада інформує: Коли запрацюють дитсадки, «оживуть» стадіони? Відбулося засідання комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанськоі міської ради, яке провів перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський.

Ухвалено рішення:



- дозволити відвідування закладів дошкільної освіти після комісійного обстеження закладу та письмового підтвердження від керівників ДНЗ щодо гарантій дотримання умов забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину;



- дозволити проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину;



- дозволити діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях) за умови забезпечення протиепідемічних заходів при роботі готелів на період карантину



- дозволити проведення релігійних заходів за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.