В регіоні відновилися пасажирські перевезення

Пасажирам потрібно буде виконувати ряд правил, зокрема, бути в масках і займати тільки сидячі місця. Вимоги для перевізників: перед початком робочого дня водії транспортних засобів проходитимуть температурний скринінг, а під час роботи мають бути (як і пасажири) в захисних масках чи респіраторах і в рукавичках. Перед кожним рейсом в автобусах буде проводитися вологе прибирання й дезинфекція.

дозволили проведення занять у спортивних секціях для дітей від 7 років, які беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Відкриття дитсадків, попередньо, - з 1 червня.