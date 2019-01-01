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В регіоні відновилися пасажирські перевезення

Пасажирам потрібно буде виконувати ряд правил, зокрема, бути в масках і займати тільки сидячі місця. Вимоги для перевізників: перед початком робочого дня водії транспортних засобів проходитимуть температурний скринінг, а під час роботи мають бути (як і пасажири) в захисних масках чи респіраторах і в рукавичках. Перед кожним рейсом в автобусах буде проводитися вологе прибирання й дезинфекція.





В Ірпені дозволили проведення занять у спортивних секціях для дітей від 7 років, які беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Відкриття дитсадків, попередньо, - з 1 червня.
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транспорт #coronavirus
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