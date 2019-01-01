45 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги проінформував, що станом на 15 годину 25 травня в Бучанській ОТГ зареєстровано 45 випадків захворювання на коронавірус.
- В Бучі маємо 42 підтверджених випадки.
- В Тарасівщині - 1 випадок (дівчинка вже одужала).
- В Луб'янці - 2 випадки.
Вже одужало 5 людей (4 дорослих та одна дитина)
Померла - одна людина.
Зауважте:
З 26 травня почине відновлювати свою роботу транспорт , вже відкрилися літні тераси та магазини. Просимо вас бути дуже уважними та продовжувати тримати дистанцію, завжди одягати маску та оброблювати руки антисептиком.
З 26 травня почине відновлювати свою роботу транспорт , вже відкрилися літні тераси та магазини. Просимо вас бути дуже уважними та продовжувати тримати дистанцію, завжди одягати маску та оброблювати руки антисептиком.