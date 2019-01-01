45 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги проінформував, що станом на 15 годину 25 травня в Бучанській ОТГ зареєстровано 45 випадків захворювання на коронавірус.

Зауважте:

З 26 травня почине відновлювати свою роботу транспорт , вже відкрилися літні тераси та магазини. Просимо вас бути дуже уважними та продовжувати тримати дистанцію, завжди одягати маску та оброблювати руки антисептиком.

Вже одужало 5 людей (4 дорослих та одна дитина)Померла - одна людина.