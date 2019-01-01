28 травня, Буча: «День донора»

Бути донором — круто! Адже ваша добра справа може врятувати життя

Ми чекаємо вас у четвер 28 травня з 9-00 до 12-00 ранку.

В приміщенні амбулаторії №2, Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, за адресою: м.Буча, вул.Польова 21/10.- З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.- Фізіологічна норма забору крові – 450 мл. Законом передбачена довідка про звільнення від роботи або навчання на 2 дні та сплачується 141 грн.- Донором крові може стати кожен здоровий громадянин України у віці від 18, вагою не менше 50 кг.- Напередодні процедури відмовтеся від жирної, смаженої, гострої та копченої їжі, молочних продуктів і яєць. Вранці обов’язково легко поснідайте.- Не вживайте алкоголь та енергетичні напої за 48 годин (2 доби) до процедури здачі крові, лікарські засоби за 72 години (3 доби), не куріть протягом 2 годин до процедури та 2-3 години після.- Після здачі крові відпочиньте протягом 10 хвилин, з'їжте легку їжу та випийте солодкий чай;- Протягом наступних 12 годин постарайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень.