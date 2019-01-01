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28 травня, Буча: «День донора»

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

Бути донором — круто! Адже ваша добра справа може врятувати життя


Ми чекаємо вас у четвер 28 травня з 9-00 до 12-00 ранку.



В приміщенні амбулаторії №2, Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, за адресою: м.Буча, вул.Польова 21/10.

- З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.
- Фізіологічна норма забору крові – 450 мл. Законом передбачена довідка про звільнення від роботи або навчання на 2 дні та сплачується 141 грн.
- Донором крові може стати кожен здоровий громадянин України у віці від 18, вагою не менше 50 кг.
- Напередодні процедури відмовтеся від жирної, смаженої, гострої та копченої їжі, молочних продуктів і яєць. Вранці обов’язково легко поснідайте.
- Не вживайте алкоголь та енергетичні напої за 48 годин (2 доби) до процедури здачі крові, лікарські засоби за 72 години (3 доби), не куріть протягом 2 годин до процедури та 2-3 години після.
- Після здачі крові відпочиньте протягом 10 хвилин, з'їжте легку їжу та випийте солодкий чай;
- Протягом наступних 12 годин постарайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень.
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Адміністрація КНП «БКДЦ» БМР 
 ДЕНЬ ДОНОРА поліклініка
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