В Україні почалася реєстрація на додаткові сесії ЗНО

25 травня, розпочинається реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме до 9 червня.

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

- брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

- мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Звертаємо увагу на те, що комплект реєстраційних документів має містити:

- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;

- заяву для участі в додатковій сесії;

- засвідчену копію паспорта громадянина України;

- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).

- за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).