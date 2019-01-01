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COVID-19. Статистика регіону за добу: Буча - не виявлено, Ірпінь +4

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1437 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 116 дітей та 247 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18.

Лабораторно підтверджені випадки:

м. Ірпінь – 72;
м. Буча – 40;
смт Коцюбинське – 33;
м. Вишгород​ – 27;
смт Гостомель – 10;
смт Ворзель – 8;
смт Бородянка – 3.


у Києво-Святошинському р-ні – 397
(м. Вишневе – 178, с. С. Борщагівка – 41, с. Крюковщина – 30,
м. Боярка – 26, с. П. Борщагівка – 31, с. Лісники – 5,
с. Гатне -​8, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5,
с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​10,
с. Чайки – 5, с. Нове – 1, с. Кременище – 1,
с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1,
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. В. Поштова – 2,
с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5, с. Чабани – 2;
с. Лука – 2; с. Лісне -1);

12 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1;
с. Вабля -1; с. Луб’янка –1; с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1);

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Пресслужба Київської обласної державної адміністрації 
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