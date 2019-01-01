Нових випадків на COVID-19 в Ірпені та Бучі за останню добу не виявлено Статистика регіону:

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1419 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 116 дітей та 246 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 44.
Лабораторно підтверджені випадки:
смт Бородянка – 3;
м. Ірпінь – 68;
м. Буча – 40;
смт Коцюбинське – 31.
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8.
Лабораторно підтверджені випадки:
смт Бородянка – 3;
м. Ірпінь – 68;
м. Буча – 40;
смт Коцюбинське – 31.
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8.