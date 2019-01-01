» » Нових випадків на COVID-19 в Ірпені та Бучі за останню добу не виявлено Статистика регіону:
  • Сьогодні, 10:28
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Нових випадків на COVID-19 в Ірпені та Бучі за останню добу не виявлено Статистика регіону:

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1419 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 116 дітей та 246 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 44.

Лабораторно підтверджені випадки:

смт Бородянка – 3;
м. Ірпінь – 68;
м. Буча – 40;
смт Коцюбинське – 31.
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8.
0 0

#coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
COVID-19 статистика регіону: 41 випадок в Бучанській ОТГ. Ірпінь +3 за добу

COVID-19 статистика регіону: 41 випадок в Бучанській ОТГ. Ірпінь +3 за добу

Буча та регіон
41 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

41 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
17 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

17 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
25 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

25 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
24 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

24 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
39 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

39 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
22 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

22 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
31 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

31 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
29 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

29 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
За останні дві доби в Бучанській ОТГ COVID-19 не виявлено. Статистика регіону

За останні дві доби в Бучанській ОТГ COVID-19 не виявлено. Статистика регіону

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.