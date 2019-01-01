COVID-19 статистика регіону: 41 випадок в Бучанській ОТГ. Ірпінь +3 за добу

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1375 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 114 дітей та 243 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу – 31.
Лабораторно підтверджені випадки:
м. Ірпінь – 68;
м. Буча – 40; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 31;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8;
смт Бородянка – 3;
м. Буча – 40; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 31;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8;
смт Бородянка – 3;
у Києво-Святошинському р-ні – 388
( м. Вишневе – 178, с. С. Борщагівка – 41, с. Крюковщина – 28,
м. Боярка – 25, с. П. Борщагівка – 31, с. Лісники – 5, с. Гатне -7,
с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -10, с. Чайки – 4, с. Нове – 1, с. Кременище – 1,
с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 3,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. В. Поштова – 2,
с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5, с. Чабани – 2; с. Лука – 2);
12 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці –1;с. Вабля -1;
с. Луб’янка –1; с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1);