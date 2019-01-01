41 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За останню добу виявлено 55 нових випадків.
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступнихрайонах (населених пунктах області):
м. Ірпінь – 66;
м. Буча – 40; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 31;
м. Вишгород- 26;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8;
смт Бородянка – 3.
м. Буча – 40; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 31;
м. Вишгород- 26;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8;
смт Бородянка – 3.
– у Києво-Святошинському р-ні – 374
( м. Вишневе – 172, с. С. Борщагівка – 40,
с. Крюковщина – 28, м. Боярка – 25, с. П. Борщагівка – 30,
с. Лісники – 5, с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 15,
с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -10, с. Чайки – 4,
с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,
с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -4,
с. Чабани – 2;с. Лука – 2);
10 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці –1;
с. Вабля -1; с. Луб’янка –1);