» » 41 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону
  • Сьогодні, 10:22
  • 84
  • 0
+aA | -Aa 

41 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 21 травня 2020 року офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус, з них у 111 дітей та 230 медичних працівників (дані за весь період).

За останню добу виявлено 55 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступнихрайонах (населених пунктах області):

м. Ірпінь – 66;
м. Буча – 40; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 31;
м. Вишгород​- 26;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 8;
смт Бородянка – 3.


– у Києво-Святошинському р-ні – 374
( м. Вишневе – 172, с. С. Борщагівка – 40,
с. Крюковщина – 28, м. Боярка – 25, с. П. Борщагівка – 30,
с. Лісники – 5, с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 15,
с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​10, с. Чайки – 4,
с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,
с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -4,
с. Чабани – 2;с. Лука – 2);

10 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці –1;
с. Вабля -1; с. Луб’янка –1);
1 0

Бучанська ОТГ #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
35 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

35 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
29 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

29 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
25 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

25 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
33 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

33 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
39 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

39 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
31 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

31 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
За останні дві доби в Бучанській ОТГ COVID-19 не виявлено. Статистика регіону

За останні дві доби в Бучанській ОТГ COVID-19 не виявлено. Статистика регіону

Буча та регіон
22 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

22 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
20 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

20 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
17 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

17 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.