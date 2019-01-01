41 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

м. Ірпінь – 66;

м. Буча – 40; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);

смт Коцюбинське – 31;

м. Вишгород​- 26;

смт Гостомель – 9;

смт Ворзель – 8;

смт Бородянка – 3.

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 21 травня 2020 року офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус, з них у 111 дітей та 230 медичних працівників (дані за весь період).Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступнихрайонах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 374( м. Вишневе – 172, с. С. Борщагівка – 40,с. Крюковщина – 28, м. Боярка – 25, с. П. Борщагівка – 30,с. Лісники – 5, с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 15,с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​10, с. Чайки – 4,с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 1,с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -4,с. Чабани – 2;с. Лука – 2);10 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці –1;с. Вабля -1; с. Луб’янка –1);