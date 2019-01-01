ЗНО-2020: дати проведення

Міністерство освіти і науки України оприлюднило список дат проведення основної сесії з 25 червня по 17 липня зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.
Тестування пройдуть з:
- математика - 25 червня;
- українська мова та література - 30 червня;
- фізика - 2 липня;
- іспанська, німецька, французька - 6 липня;
- англійська - 7 липня;
- історія України - 9 липня;
- біологія - 13 липня;
- географія - 15 липня;
- хімія - 17 липня.
До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити свої інформаційні сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.
Додаткова сесія ЗНО заплановано на 23 липня - 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.
У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО можна зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня - 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.
Нагадаємо, в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня 2020 року.
Тестування пройдуть з:
- математика - 25 червня;
- українська мова та література - 30 червня;
- фізика - 2 липня;
- іспанська, німецька, французька - 6 липня;
- англійська - 7 липня;
- історія України - 9 липня;
- біологія - 13 липня;
- географія - 15 липня;
- хімія - 17 липня.
До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити свої інформаційні сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.
Додаткова сесія ЗНО заплановано на 23 липня - 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.
У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО можна зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня - 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.
Нагадаємо, в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня 2020 року.