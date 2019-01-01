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ЗНО-2020: дати проведення

Міністерство освіти і науки України оприлюднило список дат проведення основної сесії з 25 червня по 17 липня зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Тестування пройдуть з:

- математика - 25 червня;

- українська мова та література - 30 червня;

- фізика - 2 липня;

- іспанська, німецька, французька - 6 липня;

- англійська - 7 липня;

- історія України - 9 липня;

- біологія - 13 липня;

- географія - 15 липня;

- хімія - 17 липня.

До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити свої інформаційні сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.

Додаткова сесія ЗНО заплановано на 23 липня - 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.

У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО можна зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня - 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.

Нагадаємо, в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня 2020 року.
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Пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти 
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