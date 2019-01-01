МОЗ та DOC.ua запроваджують безкоштовні медичні консультації онлайн

Відтепер і до 1 червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта.
Для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber.
Для того, щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем: www.doc.ua
Аудіоконсультації в онлайн-режимі, які пропонує DOC.ua, дають змогу дистанційно отримати фахову пораду, що дуже актуально та зручно не тільки під час поступового виходу з карантину, а й у повсякденному житті. Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже професійну консультацію можна отримати не виходячи з дому.
Для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber.
Для того, щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем: www.doc.ua
Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних.