МОЗ та DOC.ua запроваджують безкоштовні медичні консультації онлайн

Аудіоконсультації в онлайн-режимі, які пропонує DOC.ua, дають змогу дистанційно отримати фахову пораду, що дуже актуально та зручно не тільки під час поступового виходу з карантину, а й у повсякденному житті. Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже професійну консультацію можна отримати не виходячи з дому.

Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних.