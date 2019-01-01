За останні дві доби в Бучанській ОТГ COVID-19 не виявлено. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 20 травня 2020 року офіційно підтверджено 1261 випадків захворювання на коронавірус, з них у 109 дітей та 223 медичних працівників (дані за весь період).

м. Ірпінь – 63;

м. Буча – 38; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);

смт Костобинське – 31;

м. Вишгород​- 25;

смт Гостомель – 9;

смт Ворзель – 8;

смт Бородянка – 3.

Одужало:

– смт Бородянка -1;

– м. Буча – 2;

– м. Вишгород –3;

- м. Гостомель -1;

– м. Ірпінь – 7;

– смт Ворзель – 1;

– смт Коцюбинське – 2;

Ірпінська міська центральна лікарня щомісяця отримуватиме від Національної служби здоровя України понад 3 млн грн за стаціонарне лікування хворих на Covid-19. У першу чергу ці кошти підуть на доплати у розмірі 300% від окладу лікарям, які працюють з хворими на коронавірус.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 360( м. Вишневе – 168, с. С. Борщагівка – 40, с. Крюковщина – 28,м. Боярка – 21, с. П. Борщагівка – 29, с. Лісники – 5, с. Гатне -​6,с. Святопетрівське – 15, с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5,с. Білогородка – 6, с..Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​9, с. Чайки – 3,с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1,с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2,с. Мироцьке – 2, с. Хотів -4, с. Чабани – 2);10 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці –1;с. Вабля -1; с. Луб’янка –1);