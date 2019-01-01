Борг у 500 млн грн. Укрзалізниця може не відновити перевезення, поки з нею не розрахується місцева влада
Збитки УЗ від перевезення пільговиків у приміському сполученні мають відшкодовувати місцеві бюджети
Укрзалізниця хронічно не отримує компенсації з місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів.
Укрзалізниця хронічно не отримує компенсації з місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів.
Місцеві органи влади заборгували Укрзалізниці понад 500 млн грн компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів. Це ставить під загрозу відновлення приміського сполучення після зняття карантинних обмежень, заявили у компанії.
«За 2019 рік та перший квартал 2020 року Укрзалізниця не отримала від місцевих органів влади понад півмільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги, надані пільговим категоріям населення», — сказано у повідомленні.
За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення.
«Закликаємо місцеві органи самоврядування, з якими укладено контракти, невідкладно погасити заборгованість. Це стане запорукою вчасного та повного відновлення приміського залізничного сполучення у ваших регіонах після завершення карантинних обмежень. Укрзалізниця завжди готова до діалогу та виконання своїх соціальних обов’язків, проте це має відбуватись на рівних умовах та з дотриманням усіх норм законодавства», — зазначив він.
Відповідно до ст. 9 закону України про залізничний транспорт, збитки від перевезення пільговиків у приміському сполученні повинні відшкодовуватися за рахунок місцевих бюджетів, нагадали у компанії
«Натомість Укрзалізниця хронічно не отримує кошти за здійснення цих перевезень. Зокрема, за 2019 рік рівень компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполучення склав 112,3 млн грн (21,8%), борг — 403,4 млн грн. У першому кварталі 2020 року ситуація з погашенням збитків від пільгових перевезень у приміському сполученні тільки погіршилась: компенсовано — 14,6 млн грн (12,8%), борг — 99,1 млн грн», — сказано у зверненні УЗ.
Лідерами антирейтингу з погашення боргів у 2019 році та першому кварталі 2020 року стали: Київ, який взагалі не сплатив 59 млн грн заборгованості, Львівська область, яка винна залізничникам за вказаний період 61,4 млн грн з 68,7 млн грн загальної суми наданих послуг, та Харківська область — борг 61,2 млн грн із загальної суми у 68 млн грн.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про порядок відновлення пасажирських перевезень в Україні.
Так, на першому етапі зняття карантинних обмежень передбачається відновлення руху до 50% маршрутів приміських поїздів, які доправлятимуть пасажирів на/з роботу в години пік.
На другому етапі передбачене повне відновлення руху приміських поїздів у світлий час доби.
Так, на першому етапі зняття карантинних обмежень передбачається відновлення руху до 50% маршрутів приміських поїздів, які доправлятимуть пасажирів на/з роботу в години пік.
На другому етапі передбачене повне відновлення руху приміських поїздів у світлий час доби.