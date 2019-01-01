Борг у 500 млн грн. Укрзалізниця може не відновити перевезення, поки з нею не розрахується місцева влада

Збитки УЗ від перевезення пільговиків у приміському сполученні мають відшкодовувати місцеві бюджети

Укрзалізниця хронічно не отримує компенсації з місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про порядок відновлення пасажирських перевезень в Україні.



Так, на першому етапі зняття карантинних обмежень передбачається відновлення руху до 50% маршрутів приміських поїздів, які доправлятимуть пасажирів на/з роботу в години пік.



На другому етапі передбачене повне відновлення руху приміських поїздів у світлий час доби.