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Український сайт-каталог небезпечної продукції

База небезпечної нехарчової продукції включає інформацію про дитячі товари, будматеріали, миючі засоби, медичні вироби та інші потенційно небезпечні товари.



У Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України заявили про запуск всеукраїнської бази небезпечної нехарчової продукції Увага (www.uvaga.gov.ua).

Відзначається, що на сайті можна перевірити, чи безпечна та чи інша продукція.

База Увага включає наступні категорії товарів:
- дитячі товари;
- будівельні вироби та матеріали;
- промислові вироби та обладнання,
- паливо,
- медичні вироби,
- миючі засоби,
- електричні та електронні прилади;
- піротехнічні вироби.


При цьому сайт має три розділи: споживачам, бізнесу та органам ринкового нагляду.

Крім того, на сайті бази можна дізнатися, як купувати товари он-лайн безпечно, що робити в разі придбання небезпечної продукції, куди звертатися в разі порушення прав покупця, які документи потрібні для продажу товарів на ринку України, корисні посилання для інспекторів та інше.

На сайті також вказані контактні дані всіх органів ринкового нагляду та сфери їх повноважень, що дозволить кожному без зайвих проблем звернутися до відповідного органу за допомогою чи порадою, повідомили в Мінекономіки.

Раніше вчені повідомляли, що побутові товари небезпечні для здоров'я чоловіків. Хімікати, що містяться в побутових товарах, надають небезпечний вплив на статеві клітини людини.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що регулярне використання чистячих засобів під час прибирання квартири підвищує ризик порушення роботи легенів.
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