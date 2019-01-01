Український сайт-каталог небезпечної продукції

База небезпечної нехарчової продукції включає інформацію про дитячі товари, будматеріали, миючі засоби, медичні вироби та інші потенційно небезпечні товари.

База Увага включає наступні категорії товарів:

- дитячі товари;

- будівельні вироби та матеріали;

- промислові вироби та обладнання,

- паливо,

- медичні вироби,

- миючі засоби,

- електричні та електронні прилади;

- піротехнічні вироби.